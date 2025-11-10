Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённые рейтинги в одиночном и парном разрядах, отметив значительные успехи казахстанских спортсменок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

В одиночном рейтинге первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась с шестого на пятое место после триумфа на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где она впервые в карьере выиграла WTA Finals, закрепив свой статус одной из ведущих теннисисток мира.

Юлия Путинцева сохранила 73-ю позицию, а Зарина Дияс улучшила своё положение на две строчки, заняв 301-е место. Жибек Куламбаева прибавила четыре позиции и теперь занимает 332-е место. При этом в мировом топ-3 изменений не произошло: первую тройку составляют Арина Соболенко из Беларуси, Ига Швёнтек из Польши и Кори Гауфф из США.

В парном разряде лучшая казахстанская парница Анна Данилина потеряла две позиции и опустилась на 15-е место. Лидируют в рейтинге Катерина Синякова из Чехии и Тейлор Таунсенд из США, а третье место разделили итальянские теннисистки Жасмин Паолини и Сара Эррани. Обновлённые рейтинги демонстрируют не только достижения казахстанских спортсменок, но и высокую конкуренцию на мировой арене, где каждое место в таблице рейтинга имеет большое значение.