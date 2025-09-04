Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила своё сотрудничество с итальянским наставником Давиде Сангвинетти. Решение было принято сразу после её вылета в 1/8 финала Открытого чемпионата США, передает BAQ.KZ со ссылкой на итальянское издание Spazio Tennis.

Разрыв с Сангвинетти произошёл на фоне возвращения в команду хорватского тренера Стефано Вукова, который был отстранён WTA с осени прошлого года. В августе организация официально сняла санкции с Вукова, позволив ему снова работать на кортах. И он тут же напомнил о себе: под его руководством Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Цинциннати и пробилась в 1/8 финала US Open.

Хотя новость о завершении сотрудничества с Сангвинетти для многих стала неожиданной, она логично вписывается в происходящие изменения в штабе теннисистки. Возвращение Вукова — тренера, с которым Рыбакина ранее добилась главных успехов в карьере, включая победу на Уимблдоне, — возможно, сигнализирует о попытке перезапустить сезон с проверенным подходом.