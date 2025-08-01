Елена Рыбакина продолжает уверенное выступление на престижном турнире категории WTA 1000 в Монреале, передает BAQ.KZ.

В третьем круге соревнований 12-я ракетка мира обыграла румынку Жаклин Кристиан (№52 в рейтинге WTA) в двух сетах — 6:0, 7:6 (7:5).

Матч продлился 1 час 22 минуты. Рыбакина продемонстрировала мощную и стабильную игру: она оформила семь эйсов, избежала двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных. Первый сет стал настоящим разгромом для соперницы — Елена не отдала ни одного гейма. Во втором — борьба была куда плотнее, однако казахстанка дожала Кристиан на тай-брейке.

В четвёртом раунде Елена встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской. В случае победы Рыбакина выйдет в четвертьфинал турнира в Монреале, где в 2023 году дошла до полуфинала.