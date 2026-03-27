Рыбакина проиграла в полуфинале турнира в Майами
Поединок завершился в двух сетах в пользу белорусской теннисистки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира WTA-1000 в Майами, уступив первой ракетке мира Арине Соболенко, передает BAQ.KZ.
Полуфинальный матч между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко состоялся 27 марта в рамках турнира Miami Open.
Поединок завершился в двух сетах - 6:4, 6:3 в пользу белорусской теннисистки.
Перед матчем Соболенко занимала первое место в рейтинге WTA, тогда как Рыбакина располагалась на второй позиции. Разрыв между спортсменками превышал 2 тысячи баллов.
В текущем сезоне соперницы уже дважды встречались и обменялись победами. Общий счет личных встреч теперь составляет 9:7 в пользу Соболенко.
Выход в полуфинал принес обеим теннисисткам по 390 рейтинговых очков.
При этом Соболенко вышла в финал турнира, где встретится с представительницей США Кори Гауфф. В случае победы она сможет защитить титул чемпионки, завоеванный в прошлом году.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Его призовой фонд составляет более 9,4 млн долларов, а победительница одиночного разряда получит свыше 1,15 млн долларов и 1000 рейтинговых очков.
