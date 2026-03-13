Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не примет участие в предстоящих матчах Billie Jean King Cup против Канады в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В Федерации тенниса Казахстана пояснили, что решение о пропуске предстоящей встречи было принято с учетом долгосрочных спортивных задач и главной цели сезона для Елены Рыбакиной — борьбы за лидерство в мировом рейтинге:

"Лидер национальной команды и третья ракетка мира Елена Рыбакина не примет участия в предстоящей встрече. Данное решение принято Федерацией тенниса Казахстана совместно со спортсменкой и её тренерским штабом. Главный приоритет Елены в этом сезоне – борьба за титул первой ракетки мира. В Федерации убеждены, что лидерство казахстанки в рейтинге WTA станет историческим триумфом для Казахстана, поэтому сейчас все силы будут направлены на достижение этой стратегической цели", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Рыбакина впервые в карьере станет второй ракеткой мира после выхода в полуфинал "тысячника" в Индиан-Уэллсе.

По данным live-рейтинга WTA, Елена Рыбакина уже опережает по очкам Игу Швёнтек из Польши, выбывшую из турнира в Индиан-Уэллсе на стадии четвертьфинала.