Рыбакина пропустит игры за сборную Казахстана ради борьбы за лидерство в мировом рейтинге
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не примет участие в предстоящих матчах Billie Jean King Cup против Канады в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
В Федерации тенниса Казахстана пояснили, что решение о пропуске предстоящей встречи было принято с учетом долгосрочных спортивных задач и главной цели сезона для Елены Рыбакиной — борьбы за лидерство в мировом рейтинге:
"Лидер национальной команды и третья ракетка мира Елена Рыбакина не примет участия в предстоящей встрече. Данное решение принято Федерацией тенниса Казахстана совместно со спортсменкой и её тренерским штабом. Главный приоритет Елены в этом сезоне – борьба за титул первой ракетки мира. В Федерации убеждены, что лидерство казахстанки в рейтинге WTA станет историческим триумфом для Казахстана, поэтому сейчас все силы будут направлены на достижение этой стратегической цели", – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что Рыбакина впервые в карьере станет второй ракеткой мира после выхода в полуфинал "тысячника" в Индиан-Уэллсе.
По данным live-рейтинга WTA, Елена Рыбакина уже опережает по очкам Игу Швёнтек из Польши, выбывшую из турнира в Индиан-Уэллсе на стадии четвертьфинала.
