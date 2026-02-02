Рыбакина пропустит следующий турнир после победы на Australian Open
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) снялась с турнира WTA 500 в Абу-Даби, который пройдёт с 1 по 7 февраля, несмотря на то, что была заявлена под первым номером посева.
Сегодня, 07:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:03Сегодня, 07:03
76Фото: ТАСС
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) снялась с турнира WTA 500 в Абу-Даби, который пройдёт с 1 по 7 февраля, несмотря на то, что была заявлена под первым номером посева, сообщает BAQ.kz.
После триумфа на Australian Open-2026, где Рыбакина во второй раз в карьере обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4), теннисистка решила взять паузу для отдыха и времени с близкими, заявив об этом на послематчевой пресс-конференции.
Победа в Мельбурне укрепила позиции Рыбакиной среди лидеров мирового женского тенниса и стала одним из самых значимых достижений в её карьере.