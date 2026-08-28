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Рыбакина провела первую тренировку перед стартом US Open после травмы

27 августа она вышла на корт в Нью-Йорке после недавней травмы ноги.

28 Августа 2026, 07:41
АВТОР
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Getty Images 28 Августа 2026, 07:41
28 Августа 2026, 07:41
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Фото: Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина возобновила тренировки перед стартом Открытого чемпионата США. 

Рыбакина получила повреждение в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати против польки Иги Швёнтек и не смогла завершить встречу. Позже теннисистка сообщила, что проблема с ногой беспокоила ее некоторое время, однако из-за нагрузки боль усилилась.

После травмы участие Рыбакиной в US Open оказалось под вопросом. При этом официального заявления о снятии казахстанской теннисистки с турнира не поступало. (Чемпионат)

На US Open Рыбакина получила второй номер посева. В первом круге она встретится с 17-летней американкой Теей Фродин, занимающей 580-е место в рейтинге WTA. (Новости Zakon.kz)

Основная сетка женского одиночного разряда US Open стартует 30 августа. Рыбакина подходит к турниру в статусе второй ракетки мира. (sportmail.ru)

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