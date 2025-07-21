Рыбакина, Путинцева и Дияс — сборная Казахстана назвала состав на Кубок Билли Джин Кинг
За выход в полуфинал казахстанки сразятся с сильнейшей командой США.
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Казахстанская женская сборная готовится к одному из самых престижных турниров в мировом теннисе — Кубку Билли Джин Кинг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса. Финальный этап командного чемпионата мира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне, и в этот раз казахстанки оказались в числе сильнейших — в третий раз в истории команда сыграет в финальном раунде турнира.
Жребий свёл Казахстан в четвертьфинале со сборной США. Матч состоится 18 сентября и обещает стать настоящим испытанием: у американок — один из самых звёздных составов турнира.
На корт в составе сборной Казахстана выйдут:
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первая ракетка страны и чемпионка "Уимблдона" Елена Рыбакина,
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несгибаемая Юлия Путинцева,
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опытная Зарина Дияс,
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одна из лучших парниц мира Анна Данилина,
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и молодая Жибек Куламбаева.
Руководить командой будет капитан Юрий Щукин.
Американская сборная, которой предстоит противостоять казахстанкам, также впечатляет составом. За США выступят Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Эмма Наварро, Хейли Баптист и Тейлор Таунсенд. Капитан команды — легендарная Линдси Дэвенпорт.
В случае победы Казахстан получит шанс впервые в своей истории выйти в полуфинал командного чемпионата мира.
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