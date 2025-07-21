Казахстанская женская сборная готовится к одному из самых престижных турниров в мировом теннисе — Кубку Билли Джин Кинг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса. Финальный этап командного чемпионата мира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне, и в этот раз казахстанки оказались в числе сильнейших — в третий раз в истории команда сыграет в финальном раунде турнира.

Жребий свёл Казахстан в четвертьфинале со сборной США. Матч состоится 18 сентября и обещает стать настоящим испытанием: у американок — один из самых звёздных составов турнира.

На корт в составе сборной Казахстана выйдут:

первая ракетка страны и чемпионка "Уимблдона" Елена Рыбакина,

несгибаемая Юлия Путинцева,

опытная Зарина Дияс,

одна из лучших парниц мира Анна Данилина,

и молодая Жибек Куламбаева.

Руководить командой будет капитан Юрий Щукин.

Американская сборная, которой предстоит противостоять казахстанкам, также впечатляет составом. За США выступят Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Эмма Наварро, Хейли Баптист и Тейлор Таунсенд. Капитан команды — легендарная Линдси Дэвенпорт.

В случае победы Казахстан получит шанс впервые в своей истории выйти в полуфинал командного чемпионата мира.