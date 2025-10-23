Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает уверенно идти к вершинам мирового тенниса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

На турнире серии WTA 500 в Токио она успешно преодолела стадию 1/8 финала, одержав убедительную победу над канадкой Лейлой Фернандес — обладательницей 22-го места в рейтинге WTA. Матч длился 1 час и 28 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Эта победа позволила Елене выйти в четвертьфинал турнира и сделать важный шаг к обеспечению участия на Итоговом турнире WTA, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Для этого спортсменке осталось одержать всего одну победу.

Турнир в Токио привлекает внимание не только уровнем игры, но и внушительным призовым фондом в размере более миллиона долларов, а победительница получит солидные 164 тысячи и 500 рейтинговых очков. Примечательно, что буквально на прошлой неделе Елена и Лейла праздновали свои триумфы на разных турнирах — в Нинбо (Китай) и Осаке (Япония) соответственно, что делает их сегодняшнюю встречу ещё более захватывающей.