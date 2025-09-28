Рыбакина сенсационно вылетела с турнира в Пекине, уступив 66-й ракетке мира
В решающей партии инициатива перешла к сопернице.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 10-е место в мировом рейтинге WTA, неожиданно завершила выступление на турнире WTA-1000 в Пекине, выбыв на стадии третьего круга, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В напряжённом и драматичном матче Рыбакина уступила представительнице Германии Еве Лис (№66 WTA) со счётом 3:6, 6:1, 4:6.
Казахстанка сумела переломить ход встречи во втором сете и уверенно его выиграла, однако в решающей партии инициатива перешла к сопернице, которая довела матч до победы и оформила сенсационный выход в следующую стадию.
Пекин. Хард. 3-й круг
Е. Рыбакина (Казахстан, №10) — Е. Лис (Германия, №66) — 3:6, 6:1, 4:6
Теперь Ева Лис в 1/8 финала сыграет против победительницы матча между американкой Маккартни Кесслер и чешкой Барборой Крейчиковой.
Ранее Рыбакина планировала принять участие и в турнире в Токио, однако теперь её внимание будет сосредоточено на подготовке к следующим соревнованиям сезона.
