Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№3 WTA) досрочно завершила матч 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дубай, сообщает BAQ.kz.

Встреча против хорватки Антонии Ружич получилась напряжённой. Рыбакина выиграла первый сет — 7:5, однако во втором уступила — 4:6. В третьей партии казахстанка провела на корте всего 11 минут и при счёте 0:1 приняла решение сняться с матча.

Таким образом, Ружич вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич — Элина Свитолина.

Турнир — Dubai Tennis Championships — имеет призовой фонд 4 088 211 долларов. Победительница получит 665 тысяч долларов и 1000 рейтинговых очков WTA.

Действующей чемпионкой соревнований является Мирра Андреева (№7 WTA).

Рыбакина начала выступление со второго круга, где уверенно обыграла австралийку Кимберли Биррелл (6:1, 6:2), однако в этот раз борьба за титул для неё завершилась раньше времени.