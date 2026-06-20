Рыбакина снялась с турнира перед Уимблдоном из-за проблем со здоровьем

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина отказалась от участия в турнире категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге за несколько дней до старта Уимблдона. Причиной снятия стал дискомфорт в правом бедре.

По словам теннисистки, ей необходимо пройти дополнительное обследование и проконсультироваться с медицинской командой, прежде чем принимать решение о дальнейших выступлениях.

К сожалению, мне приходится сняться с турнира в Бад-Хомбурге из-за некоторого дискомфорта в правом бедре, — заявила Рыбакина.

Накануне казахстанка неудачно выступила на турнире WTA 500 в Берлине, где выбыла уже во втором круге. В нынешнем травяном сезоне на ее счету одна победа и два поражения.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдет с 20 по 27 июня. Уже 29 июня стартует основной турнир Уимблдона — одного из самых престижных соревнований в мировом теннисе.