Рыбакина сохранила второе место в рейтинге WTA, Бублик вернулся в топ-10 ATP
Женская теннисная ассоциация WTA обновила мировой рейтинг после турнира серии WTA 1000 в Риме.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила второе место в мировом рейтинге. На турнире в Риме казахстанка дошла до четвертьфинала, улучшив прошлогодний результат и набрав дополнительные рейтинговые очки.
Сейчас в активе Рыбакиной 8705 баллов. Отставание от лидера рейтинга — белорусской теннисистки Арина Соболенко — сократилось до 1250 очков. Третью строчку занимает полька Ига Швентек.
В парном рейтинге WTA казахстанская теннисистка Анна Данилина поднялась на пятое место. На турнире в Риме она остановилась в шаге от полуфинала.
Обновление рейтинга представила и Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся с 11-го на 10-е место, повторив лучший результат в своей карьере.
Также улучшил позиции российский теннисист Даниил Медведев, который теперь занимает седьмое место.
Лидером рейтинга ATP остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, а замыкает тройку лучших немец Александр Зверев.
