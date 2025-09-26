Лидер казахстанского тенниса Елена Рыбакина (№10 в мировом рейтинге WTA) успешно стартовала на престижном турнире категории WTA 1000 в Пекине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Соревнования в столице Китая имеют ключевое значение для Рыбакиной в контексте борьбы за путёвку на Итоговый турнир WTA, который состоится в ноябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Казахстанка начала выступление сразу со второго круга, где ей противостояла американка Кэти Макнэлли, занимающая 90-ю строчку в рейтинге. Матч получился непростым и напряжённым: Рыбакина одержала победу в трёх сетах — 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и стала настоящим испытанием как в физическом, так и в психологическом плане.

Победа позволила Рыбакиной выйти в третий круг, где её следующей соперницей станет Ева Лис из Германии (№66 WTA).