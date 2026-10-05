Рыбакина удержала первую строчку, Бублик потерял позиции в рейтинге ATP

Стали известны текущие позиции казахстанских теннисистов Елены Рыбакиной и Александра Бублика в мировых рейтингах WTA и ATP.

Рыбакина продолжает возглавлять live-рейтинг WTA, опережая белоруску Арину Соболенко и американку Джессику Пегулу.

На турнире в Пекине казахстанка, однако, не смогла добиться успеха. Рыбакина завершила выступление уже во втором круге, неожиданно уступив 118-й ракетке мира Алине Чараевой из Армении.

Бублик, в свою очередь, опустился с 20-го на 22-е место в live-рейтинге ATP. На турнире в Пекине казахстанский теннисист также выбыл в первом круге, проиграв чеху Якубу Меншику.

Первая тройка рейтинга ATP осталась без изменений: лидирует итальянец Янник Синнер, вторым идет немец Александр Зверев, а третью позицию занимает испанец Карлос Алькарас