Рыбакина удержала первую строчку, Бублик потерял позиции в рейтинге ATP
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Стали известны текущие позиции казахстанских теннисистов Елены Рыбакиной и Александра Бублика в мировых рейтингах WTA и ATP.
Рыбакина продолжает возглавлять live-рейтинг WTA, опережая белоруску Арину Соболенко и американку Джессику Пегулу.
На турнире в Пекине казахстанка, однако, не смогла добиться успеха. Рыбакина завершила выступление уже во втором круге, неожиданно уступив 118-й ракетке мира Алине Чараевой из Армении.
Бублик, в свою очередь, опустился с 20-го на 22-е место в live-рейтинге ATP. На турнире в Пекине казахстанский теннисист также выбыл в первом круге, проиграв чеху Якубу Меншику.
Первая тройка рейтинга ATP осталась без изменений: лидирует итальянец Янник Синнер, вторым идет немец Александр Зверев, а третью позицию занимает испанец Карлос Алькарас
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