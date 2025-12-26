Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение от второй ракетки мира Иги Швентек на выставочном турнире World Tennis Continental Cup, который проходит в китайском Шэньчжэне, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на sports24.kz.

Матч между представительницами топ-5 мирового рейтинга завершился победой польской спортсменки со счётом 6:3, 6:3.

World Tennis Continental Cup

Швентек (Европа) — Рыбакина (Команда мира) — 6:3, 6:3

Соревнования проходят с 26 по 28 декабря в необычном командном формате. Все участники разделены на две сборные — команду Европы и команду мира. За европейский состав выступают Ига Швентек, Белинда Бенчич (Швейцария), Валантен Вашеро (Монако) и Флавио Коболли (Италия). В команду мира вошли Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, а также китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.