Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала свежие мировые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передает BAQ.KZ.

Позиции в первой десятке одиночного зачёта остались без изменений — её замыкает казахстанка Елена Рыбакина, а возглавляет белоруска Арина Соболенко. В тройке лидеров также полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну позицию и теперь занимает 61-е место.

В парном разряде лучшая казахстанская теннисистка Анна Данилина опустилась с 12-го на 13-е место. Лидером рейтинга осталась американка Тейлор Таунсенд.