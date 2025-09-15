Рыбакина уверенно держит позиции в топ-10 мирового тенниса
Рыбакина уверенно удерживает статус лидера казахстанского тенниса.
Сегодня, 17:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
139Фото: ktf.kz
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала свежие мировые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передает BAQ.KZ.
Позиции в первой десятке одиночного зачёта остались без изменений — её замыкает казахстанка Елена Рыбакина, а возглавляет белоруска Арина Соболенко. В тройке лидеров также полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну позицию и теперь занимает 61-е место.
В парном разряде лучшая казахстанская теннисистка Анна Данилина опустилась с 12-го на 13-е место. Лидером рейтинга осталась американка Тейлор Таунсенд.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле