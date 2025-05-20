Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продемонстрировала впечатляющую игру на грунтовых кортах турнира WTA 500 в Страсбурге, уверенно обыграв китайскую теннисистку Синьюй Ван в матче 1/8 финала, передает BAQ.KZ. Встреча завершилась в пользу Рыбакиной со счётом 6:1, 6:3.

Матч длился всего 1 час и 5 минут, и за это время 12-я ракетка мира показала практически безупречный теннис: шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти возможных. Соперница из Китая, занимающая 42-е место в мировом рейтинге, не смогла найти аргументов против мощной и точной игры казахстанки.

Стоит отметить, что Рыбакина начала турнир со второго круга благодаря своему статусу сеяной теннисистки, и пока не отдала ни сета своим оппоненткам.

В четвертьфинале, который состоится 22 мая, Елена встретится с опытной польской теннисисткой Магдой Линетт, занимающей 33-е место в рейтинге WTA. Это обещает быть напряжённое противостояние, в котором Рыбакина постарается закрепить свой успех и пробиться в полуфинал.