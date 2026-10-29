Рыбакина уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Токио

29 Октября 2026, 14:52
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НОК РК 29 Октября 2026, 14:52
29 Октября 2026, 14:52
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Фото: НОК РК

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Токио (Япония).

В матче 1/8 финала она одержала победу над соотечественницей Юлией Путинцевой в двух сетах — 6:2, 6:3.

За выход в полуфинал Рыбакина поборется с представительницей Канады Лейлой Фернандес.

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