Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на турнире категории WTA 1000 в Торонто. После победы над американкой Кори Гауфф в полуфинале она не только вышла в финал престижного турнира, но и вплотную приблизилась к первой строчке мирового рейтинга.

До Соболенко осталось совсем немного

В полуфинале Рыбакина в волевом стиле обыграла четвертую ракетку мира Кори Гауфф со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Эта победа принесла казахстанке еще 260 рейтинговых очков.

Теперь в live-рейтинге WTA у Рыбакиной 8316 очков, тогда как у лидера мирового рейтинга, белоруски Арины Соболенко, – 8670. При этом Соболенко уже завершила выступление на турнире, уступив в 1/8 финала.

Если Рыбакина выиграет турнир в Торонто, она заработает 1000 рейтинговых очков и увеличит свой актив до 8666 баллов, сократив отставание от первой ракетки мира всего до четырех очков. Еще ни одна представительница Казахстана прежде не занимала первую строчку рейтинга WTA.

«Я просто старалась биться»

После победы Рыбакина призналась, что матч получился очень тяжелым, однако ей удалось сохранить концентрацию в решающие моменты.

«Мне кажется, я провела на корте столько часов, что некоторые удары уже сами отлетают от ракетки. Кроме того, в важных моментах мне немного везло с линией на приёме. Я просто старалась биться. Ребята, спасибо, что остались допоздна поболеть за меня. Это был долгий день», – сказала теннисистка.

Она отметила, что противостояние с Кори Гауфф всегда складывается непросто.

«Наш первый матч с Коко тоже был тяжёлым противостоянием. Даже на тренировках у нас получается равная борьба. Я просто старалась фокусироваться, моя подача также помогала мне – особенно в концовке матча. В первом сете мы обе играли хорошо, но затем я немного засуетилась. Я просто рада, что мне снова удалось победить в трёх сетах».

Отвечая на вопрос о своем настрое перед решающим матчем турнира, Рыбакина подчеркнула, что довольна тем, как провела эту неделю.

«Я очень горжусь. Думаю, мы с командой провели отличную подготовку. Так что теперь самое главное – продолжать в том же духе. Каким бы ни был результат завтра, я просто постараюсь получить удовольствие. Буду продолжать играть и стараться. Надеюсь, мы далеко пройдём на всех турнирах».

Финал – уже этой ночью

В решающем матче турнира Елена Рыбакина встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек, занимающей восьмое место в мировом рейтинге.

Финал турнира категории WTA 1000 состоится 14 августа, начало встречи запланировано на 03:00 по времени Казахстана.

На кону не только престижный титул и 1000 рейтинговых очков, но и 1 085 220 долларов призовых. Победа позволит Рыбакиной вплотную приблизиться к историческому достижению – борьбе за звание первой ракетки мира.