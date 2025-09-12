Перед отъездом на командный чемпионат мира Кубка Билли Джин Кинг в китайский Шэньчжэнь первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела насыщенный день в Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса. Главная звезда отечественного тенниса встретилась с воспитанниками Gorky Tennis Park, где устроила мастер-класс для юных спортсменов. Дети не только сыграли со своим кумиром, но и получили советы от чемпионки "Уимблдона".

Настроение побеждать. Соперник очень сложный, американская команда сильна в любом составе. Мы будем выкладываться на максимум, — сказала Рыбакина на пресс-конференции, добавив, что поддержка болельщиков станет решающим фактором.

Теплый момент дня — визит в центр "Асыл Мирас", где помогают детям с расстройствами аутистического спектра. Здесь Елене подарили картину, написанную 11-летней Александрой Гостяевой. Портрет тронул теннисистку. Не обошлось и без личных признаний. Рыбакина рассказала, что больше всего в разъездах скучает по баурсакaм.

Завершился день встречей со студентами Нархоза, где Елена говорила о спорте, мотивации и мечтах.