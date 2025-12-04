Женский спорт стремительно укрепляет свои финансовые позиции, и 2025 год стал одним из самых прибыльных за последние годы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sportico.

Несмотря на рост доходов в баскетболе, футболе, хоккее и других дисциплинах, главный источник высоких заработков для спортсменок по-прежнему остаётся теннис. Именно он формирует большинство участниц рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

По данным обновлённого списка, в топ-15 самых доходных спортсменок 2025 года вошли десять теннисисток, две гольфистки, а также гимнастка Симона Байлз, баскетболистка Кейтлин Кларк и фристайлистка Эйлин Гу.

Третий год подряд рейтинг возглавляет Коко Гауфф с доходом $31 млн, а следом идёт Арина Соболенко — $30 млн.

Обе остаются лидерами как по призовым, так и по рекламным контрактам: Гауфф получила $23 млн вне корта, а Соболенко установила новый рекорд по призовым в WTA — $15 млн за сезон.

Особое место в рейтинге занимает Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Она заняла девятое место с доходом $12,6 млн, из которых $8,6 млн составили призовые — один из лучших показателей года. Хотя Рыбакина не прошла дальше четвёртого круга ни на одном из турниров "Большого шлема", она сенсационно выиграла финальный турнир WTA в Эр-Рияде. Казахстанская теннисистка провела турнир без единого поражения и заработала рекордные $5,23 млн — крупнейшую выплату в истории женского спорта за одно соревнование.

Победа в финале WTA не только подняла Рыбакину в рейтинге доходов, но и укрепила её позиции среди ведущих теннисисток мира. Рекордный призовой чек значительно превысил предыдущие достижения в женских соревнованиях и стал показательным примером того, как растёт финансовый масштаб серии.

Общий доход топ-15 спортсменок составил $249 млн — на 12% больше, чем годом ранее. Минимальный порог попадания в список вырос до $10,1 млн. Теннис остаётся единственным видом спорта, где заработки женщин сопоставимы с мужскими благодаря равным призовым на турнирах "Большого шлема".

В рейтинге также выделились фристайлистка Эйлин Гу ($23 млн) и баскетболистка Кейтлин Кларк ($16,1 млн), которая стала единственной представительницей командных видов спорта в списке.