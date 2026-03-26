Рыбакина «вырвала» билет в полуфинал у американской ракетки
Казахстанка смогла переломить ход встречи.
Сегодня 2026, 02:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 02:35Сегодня 2026, 02:35
161Фото: Olympic
Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина вышла в полуфинал престижного турнира серии WTA 1000 Miami Open в США, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.
В четвертьфинале Рыбакина встретилась с американкой Джессикой Пегулой. Первый сет остался за соперницей, но казахстанка смогла переломить ход встречи и выиграть два следующих сета со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
В полуфинале Елена сыграет с победительницей матча Ариной Соболенко из Беларуси и с американской Хэйли Баптист.
