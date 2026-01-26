Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-ое место рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал Australian Open, передаёт BAQ.KZ. Рыбакина обыграла бельгийку Элизе Мертенс, занимающую 21-ю позицию в рейтинге WTA.

Матч длился 1 час 17 минут. Рыбакина реализовала три из восьми брейк-пойнтов, допустила одну двойную ошибку, выиграла 68 очков.

Согласно информации пресс-службы турнира, добравшись до этой стадии, Елена гарантированно получит 750 000 австралийских долларов (примерно 256 500 000 тенге).

В четвертьфинале турнира Елена Рыбакина сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Напомним, что лучший результат казахстанки на Australian Open — финал 2023 года, где она уступила нынешней первой ракетке мира Арине Соболенко.