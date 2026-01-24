Рыбакина вышла в 4-й круг Australian Open, уверенно обыграв Валентову
Теннисистка продолжает борьбу за титул престижного турнира Большого шлема.
Сегодня, 20:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:22Сегодня, 20:22
117Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно преодолела третий круг Australian Open-2026, одержав уверенную победу над представительницей Чехии Терезой Валентовой, передаёт BAQ.KZ.
Матч в Мельбурне завершился со счетом 2:0 по сетам. В первой партии Рыбакина взяла верх со счетом 6:2, а во второй — 6:3, продемонстрировав стабильную и уверенную игру.
Таким образом, Елена продолжает борьбу за титул престижного турнира Большого шлема.
Australian Open-2026, третий круг:
Елена Рыбакина (Казахстан) — Тереза Валентова (Чехия) — 2:0 (6:2, 6:3).
Самое читаемое
- Сколько реально будут получать казахстанские пенсионеры в 2026 году?
- 600 млн долга и 20 лет без инвестиций: что происходит с трамваями в Усть-Каменогорске
- Шестеро граждан Узбекистана приговорены к смертной казни в Дубае из-за драки
- Эксперт из Кыргызстана высоко оценил курс Казахстана на усиление парламента
- Серик Сапиев прокомментировал конфликт со своим замом