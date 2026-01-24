Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно преодолела третий круг Australian Open-2026, одержав уверенную победу над представительницей Чехии Терезой Валентовой, передаёт BAQ.KZ.

Матч в Мельбурне завершился со счетом 2:0 по сетам. В первой партии Рыбакина взяла верх со счетом 6:2, а во второй — 6:3, продемонстрировав стабильную и уверенную игру.

Таким образом, Елена продолжает борьбу за титул престижного турнира Большого шлема.

Australian Open-2026, третий круг:

Елена Рыбакина (Казахстан) — Тереза Валентова (Чехия) — 2:0 (6:2, 6:3).