Казахстанская звезда тенниса Елена Рыбакина уверенно продолжает борьбу на травяных кортах Берлина, передает BAQ.KZ. 19 июня победительница Уимблдона-2022 вышла в четвертьфинал престижного турнира категории WTA-500.

Во втором круге Рыбакина встретилась с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой (№74 WTA) и взяла верх в двух упорных сетах - 6:4, 7:6 (7:5). Матч длился 1 час 44 минуты.

В игре Елена продемонстрировала свою фирменную агрессию: пять эйсов, три реализованных брейк-пойнта и уверенная подача в ключевые моменты. Несмотря на восемь двойных ошибок, казахстанка показала хладнокровие в тай-брейке второго сета и закрыла матч в двух партиях.

Теперь болельщиков ждет громкая дуэль: в борьбе за выход в полуфинал Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира - Ариной Соболенко из Беларуси. Это обещает стать одним из самых зрелищных противостояний на турнире.