Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллс (США), передает BAQ.KZ.

В полуфинальном матче Рыбакина победила украинку Элина Свитолину, занимающую 9-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Казахстанка выполнила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Свитолиной — 6 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».

США. Индиан-Уэллс. WTA-1000. Хард. ½ финал

