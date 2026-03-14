Рыбакина вышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе
Казахстанская теннисистка обыграла Свитолину и сыграет за титул против первой ракетки мира
Сегодня 2026, 11:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
114Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллс (США), передает BAQ.KZ.
В полуфинальном матче Рыбакина победила украинку Элина Свитолину, занимающую 9-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Матч продолжался 1 час 46 минут. Казахстанка выполнила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Свитолиной — 6 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».
США. Индиан-Уэллс. WTA-1000. Хард. ½ финал
Елена Рыбакина – Элина Свитолина – 7:5, 6:4
