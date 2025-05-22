Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уверенно пробилась в полуфинал престижного турнира WTA в Страсбурге (Франция), обыграв польскую теннисистку Магду Линетт, передает BAQ.KZ. Матч завершился в двух партиях - 7:5, 6:3, и длился 1 час 41 минуту.

Это уже вторая победа Рыбакиной на турнире: ранее она разгромила китаянку Ван Синьюй со счётом 6:1, 6:3. В следующем раунде казахстанская спортсменка встретится с победительницей пары Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Эмма Наварро (США).