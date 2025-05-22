Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
Это уже вторая победа Рыбакиной на турнире.
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
236Фото: sports.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уверенно пробилась в полуфинал престижного турнира WTA в Страсбурге (Франция), обыграв польскую теннисистку Магду Линетт, передает BAQ.KZ. Матч завершился в двух партиях - 7:5, 6:3, и длился 1 час 41 минуту.
Это уже вторая победа Рыбакиной на турнире: ранее она разгромила китаянку Ван Синьюй со счётом 6:1, 6:3. В следующем раунде казахстанская спортсменка встретится с победительницей пары Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Эмма Наварро (США).
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