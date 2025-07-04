Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (11-я в рейтинге WTA) уверенно вышла в третий круг Уимблдона, обыграв во втором раунде гречанку Марию Саккари (77 WTA), передает BAQ.KZ со ссылкой на ФТК. Встреча продолжалась всего час и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Рыбакиной. Она продемонстрировала мощную игру, выполнив шесть эйсов, допустив три двойные ошибки и реализовав пять брейк-пойнтов из восьми.

Соперница Елены по следующему этапу определится в матче между датчанкой Кларой Таусон и россиянкой Анной Калинской.

Порадовала и Анна Данилина, которая начала турнир в парном разряде с победы. В дуэте с чешкой Марией Боузковой они обыграли пару Катажина Питер / Маяр Шериф со счётом 6:3, 6:3. Во втором круге их ждёт серьёзное испытание - встреча с сильной парой Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова.