Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона
Матч продолжался всего один час.
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (11-я в рейтинге WTA) уверенно вышла в третий круг Уимблдона, обыграв во втором раунде гречанку Марию Саккари (77 WTA), передает BAQ.KZ со ссылкой на ФТК. Встреча продолжалась всего час и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Рыбакиной. Она продемонстрировала мощную игру, выполнив шесть эйсов, допустив три двойные ошибки и реализовав пять брейк-пойнтов из восьми.
Соперница Елены по следующему этапу определится в матче между датчанкой Кларой Таусон и россиянкой Анной Калинской.
Порадовала и Анна Данилина, которая начала турнир в парном разряде с победы. В дуэте с чешкой Марией Боузковой они обыграли пару Катажина Питер / Маяр Шериф со счётом 6:3, 6:3. Во втором круге их ждёт серьёзное испытание - встреча с сильной парой Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова.
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