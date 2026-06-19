Рыбакина завершила выступление на турнире в Берлине после поражения от Эалы

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в следующий раунд турнира категории WTA 500 в Берлине, уступив представительнице Филиппин Александре Эале.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 5:7, 4:6. По ходу первого сета Рыбакина уверенно начала матч и вела 4:1, однако затем сопернице удалось переломить ход игры и выиграть партию.

Во втором сете казахстанка также не сумела вернуть себе инициативу. Несмотря на 13 подач навылет, этого оказалось недостаточно для победы над Эалой.

Таким образом, Рыбакина завершила выступление на берлинском турнире, продолжив серию нестабильных результатов в нынешнем сезоне. В последних десяти матчах казахстанская теннисистка потерпела пять поражений.

Ранее соревнования в Германии также покинули другие представители Казахстана. Александр Бублик завершил выступление на турнире в Галле, а Анна Данилина выбыла из борьбы на более ранней стадии своих соревнований.

Следующим крупным стартом для казахстанских теннисистов станет Уимблдон 2026, который начнется 29 июня в Лондоне.