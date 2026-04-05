В Актобе функционируют 14 социальных мини-рынков «Табыс», где реализуется сельскохозяйственная продукция, поставляемая из районов области, передает BAQ.KZ.

Аким области Асхат Шахаров осмотрел состояние павильонов, ознакомился с ассортиментом и ценами на продукцию, а также поинтересовался сроками поставок и существующими проблемными вопросами.

Мини-рынки «Табыс» расположены по адресам: пр. Победы, 15 Б (Алгинский и Байганинский районы), ул. Бокенбай батыра, 131 А (Мартукский район), Опытный, ул. Клубная, 7 (г. Актобе), ул. Есет батыра, 109 А (Кобдинский и Темирский районы), Набережная, 84 А (Хромтауский район), 12 мкр., 16 Б (Мугалжарский район), 11 мкр., 77 Б (Шалкарский район), 11 мкр., 25 Г (Айтекебийский район), ул. Кереева, 4 (Каргалинский район), ул. Гастелло, 18 (Уилский район), Авиагородок, 13 Б (Иргизский район), а также Акжар-2, ул. Кайым Мухамеджанова, 312 (г. Актобе).

Все объекты закреплены за конкретными районами области, что позволяет организовать поставки продукции напрямую от производителей.

На прилавках представлена мясная и молочная продукция, товары птицеводства, мука, макаронные изделия, овощи и другие продукты питания. При этом цены в среднем на 10–15% ниже рыночных, что делает данные торговые точки социально значимыми для населения.

Сейчас мини-рынки находятся на стадии развития. Не все павильоны обеспечены необходимой инфраструктурой: на отдельных объектах отсутствуют холодильное оборудование, водоснабжение и канализация, что ограничивает ассортимент реализуемой продукции.

Асхат Шахаров ознакомился с работой мини-рынка в 11 микрорайоне дом №77Б, закрепленного за Шалкарским районом. В настоящее время здесь реализуются преимущественно овощи, фрукты и бакалейная продукция. По словам продавца, из-за отдаленности района не всегда удается регулярно осуществлять поставки. Кроме того, отсутствие необходимой инфраструктуры также сдерживает расширение ассортимента.

В эту субботу жители Шалкарского района привезли свежую продукцию, и возле павильона была организована ярмарка, которая порадовала горожан разнообразием товаров.

Мини-рынок по улице Бокенбай батыра, 131 А относится к Мартукскому району. Здесь также отсутствуют холодильные витрины, водопровод и канализация. Вместе с тем на его территории функционирует павильон в рамках программы «Ауыл аманаты», оснащенный холодильным оборудованием, что позволяет реализовывать мясную продукцию.

Асхат Шахаров поинтересовался у жителей, достаточно ли продукции и устраивают ли их цены.

Пожилая актюбинка отметила, что ей удобно, что рядом с домом есть такой рынок — не нужно ехать на базар. По ее словам, здесь всегда можно купить свежие овощи, фрукты и молочную продукцию.

Другие жители также подчеркнули, что рынок стал хорошей альтернативой крупным базарам.