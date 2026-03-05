Капитализация рынка акций Казахстана на 1 февраля 2026 года составила 43,9 трлн тенге, увеличившись за январь на 12,6%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В ведомстве отметили, что рост рынка во многом связан с подорожанием акций крупных казахстанских компаний.

"Капитализация рынка акций на 1 февраля 2026 года составила 43,9 трлн тенге, увеличившись за январь 2026 года на 12,6% в основном за счет роста цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Наибольший рост показали акции АО «НАК «Казатомпром» (+49,6%), АО «НК «КазМунайГаз» (+10,5%) и АО «Народный Банк Казахстана» (+8,2%).

По данным регулятора, увеличился и объем торгов акциями.

"Объем торгов акциями в январе текущего года составил 24,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 10%", - отметили в агентстве.

Основной рост обеспечили сделки с акциями «Казатомпрома», AltynGold plc и «Кселл».

Индекс Казахстанской фондовой биржи также показал положительную динамику.

"Индекс KASE в январе 2026 года увеличился на 9,5% и достиг 7 702,60 пунктов", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 1 февраля 2026 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) торговались акции 89 наименований 76 казахстанских компаний.

Кроме того, в секторе KASE Global представлены ценные бумаги иностранных эмитентов. Объем торгов в этом сегменте в январе составил 24,2 млрд тенге, увеличившись почти на 30%.

В агентстве также сообщили, что количество счетов инвесторов в системе Центрального депозитария продолжает расти. На начало февраля их число достигло более 5,1 млн, что на 2,1% больше, чем месяцем ранее.

Рост показателей, по данным регулятора, отражает активность инвесторов и динамику казахстанского рынка ценных бумаг.