Казахстанцы все чаще обращаются в автосервисы. За первые шесть месяцев 2026 года станции технического обслуживания (СТО) оказали услуг почти на 180 млрд тенге. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает energyprom.kz.

Правда, часть роста объясняется тем, что сами услуги стали дороже. Если учитывать инфляцию, реальный рост рынка составил около 8%.

После пандемии рынок СТО уверенно развивается. По итогам 2025 года автосервисы Казахстана заработали 435,3 млрд тенге – это почти на 35% больше, чем годом ранее.

Если сравнить с 2020 годом, рынок вырос более чем в четыре раза.

Больше всего денег зарабатывают Алматы и Астана

Основная часть рынка сосредоточена в крупных городах.

Лидирует Алматы – здесь за год автосервисы оказали услуг на 139,3 млрд тенге. На втором месте Астана с показателем 73,1 млрд тенге, а третье место занимает Атырауская область – 34,9 млрд тенге.

Вместе эти три региона обеспечивают более половины всего рынка автосервисных услуг в стране.

Не всегда больше СТО – значит больше заработок

На конец 2025 года в Казахстане работало около 8,9 тысячи станций технического обслуживания.

Больше всего СТО находится в Алматы, Карагандинской области и Астане. Но интересно, что количество автосервисов не всегда говорит об их доходах.

Например, в Атырауской области работает всего 196 СТО, однако каждая из них в среднем зарабатывает около 178 млн тенге в год. Это самый высокий показатель в стране.

Для сравнения:

в Алматы одна станция в среднем оказывает услуг на 110 млн тенге;

одна станция в среднем оказывает услуг на 110 млн тенге; в Астане – примерно на 95 млн тенге;

– примерно на 95 млн тенге; средний показатель по Казахстану – около 49 млн тенге на одну СТО.

Почему такая разница

Эксперты объясняют это тем, что не все автосервисы выполняют одинаковую работу. Обычная замена масла или фильтров приносит меньше дохода, чем кузовной ремонт, обслуживание коммерческой техники или сложный ремонт современных автомобилей. Кроме того, в разных регионах отличаются стоимость услуг, загрузка сервисов и уровень автомобилей, которые приезжают на обслуживание.