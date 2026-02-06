В Казахстане утверждён профессиональный стандарт "Коучинговая деятельность", который впервые на государственном уровне закрепляет требования к работе коучей, передает BAQ.KZ.

Документ вводит единые правила для рынка, устанавливает квалификационные критерии для специалистов и направлен на защиту прав потребителей коучинговых услуг.

Принятие стандарта нацелено на повышение прозрачности и ответственности в данной сфере. В документе подробно определены необходимые компетенции, уровень профессиональной подготовки, нормы этики, а также механизмы подтверждения квалификации, включая признание неформального образования.

Особое внимание уделено разграничению профессий. Коучинговая деятельность официально отделена от психотерапии, психологического консультирования и наставничества. Это позволяет клиентам чётко понимать, за какую услугу они платят, а специалистам - работать в рамках ясно определённого профессионального поля.

"Наша задача - защитить граждан от подмены понятий и недобросовестных практик. Коучинг должен быть понятной, прозрачной и ответственной услугой, а не размытым термином без обязательств перед клиентом", — отметила депутат Мажилиса Парламента РК Наумова.

Кроме того, стандарт предусматривает создание открытого реестра коучей, в котором будет размещаться информация об образовании, сертификатах и подтверждённой квалификации специалистов. Параллельно разработаны поправки в Закон "О защите прав потребителей", направленные на усиление ответственности за качество коучинговых услуг.