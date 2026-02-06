Рынок коучинга в Казахстане будут регулировать по единым правилам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане утверждён профессиональный стандарт "Коучинговая деятельность", который впервые на государственном уровне закрепляет требования к работе коучей, передает BAQ.KZ.
Документ вводит единые правила для рынка, устанавливает квалификационные критерии для специалистов и направлен на защиту прав потребителей коучинговых услуг.
Принятие стандарта нацелено на повышение прозрачности и ответственности в данной сфере. В документе подробно определены необходимые компетенции, уровень профессиональной подготовки, нормы этики, а также механизмы подтверждения квалификации, включая признание неформального образования.
Особое внимание уделено разграничению профессий. Коучинговая деятельность официально отделена от психотерапии, психологического консультирования и наставничества. Это позволяет клиентам чётко понимать, за какую услугу они платят, а специалистам - работать в рамках ясно определённого профессионального поля.
"Наша задача - защитить граждан от подмены понятий и недобросовестных практик. Коучинг должен быть понятной, прозрачной и ответственной услугой, а не размытым термином без обязательств перед клиентом", — отметила депутат Мажилиса Парламента РК Наумова.
Кроме того, стандарт предусматривает создание открытого реестра коучей, в котором будет размещаться информация об образовании, сертификатах и подтверждённой квалификации специалистов. Параллельно разработаны поправки в Закон "О защите прав потребителей", направленные на усиление ответственности за качество коучинговых услуг.
Самое читаемое
- Какие трассы в Казахстане закрыли до утра 6 февраля
- Гражданин Афганистана обманул госпрограмму, выдав себя за казаха
- Блогерша Камилла Тенликова продавала интимные фото? В Минкультуры проверят информацию
- Золото перестало быть "тихой гаванью": что происходит с рынком сегодня
- Неожиданный исход: казахстанский призёр ЧМ по боксу проиграл на турнире в Испании