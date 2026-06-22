Рынок парикмахерских и салонов красоты в Казахстане показал рекордный рост. По итогам первого квартала 2026 года объем оказанных услуг достиг 40,5 млрд тенге, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.kz.

Для сравнения, в январе-марте 2025 года казахстанцы потратили на услуги салонов красоты и парикмахерских 17,7 млрд тенге. За последние десять лет рынок увеличился почти в семь раз – с 5,9 млрд до 40,5 млрд тенге.

Основной рост пришелся на города. На сельскую местность пришлось лишь 1,5 млрд тенге, или 3,7% от общего объема рынка. Год назад доля сельских салонов и парикмахерских составляла 7,6%.

Одновременно с ростом рынка продолжают дорожать и сами услуги. Цены в секторе растут уже 54 месяца подряд. Только за май 2026 года услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 15,2% по сравнению с маем прошлого года.

Самый высокий рост цен зафиксирован в Атырауской области – сразу на 38,4% за год. В числе лидеров также оказались Алматинская область (22,2%) и Актюбинская область (20,1%). Самое умеренное подорожание отмечено в Акмолинской области – на 3,7%.

Больше всего за год выросли цены на мужские стрижки – на 17,2%. Женские стрижки подорожали на 16%, маникюр – на 12,7%, педикюр – на 8,9%.

Средняя стоимость женской стрижки по стране достигла 4,8 тысячи тенге, мужской – 3,4 тысячи тенге. Самые высокие цены сохраняются в Алматы, где женская стрижка в среднем стоит 7,4 тысячи тенге, а мужская – 5,4 тысячи тенге.

Эксперты отмечают, что рост рынка связан как с увеличением спроса на бьюти-услуги, так и с продолжающимся повышением цен. При этом рынок становится все более городским: именно мегаполисы и крупные областные центры обеспечивают основной прирост оборота отрасли.