Объёмы электронной торговли в Казахстане в 2024 году достигли 3,2 трлн тенге, что составляет 14,1% от общего объема розничной торговли. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, с 2020 года рынок e-commerce в стране вырос в пять раз, что говорит о высокой цифровой доступности, активной молодёжной аудитории и развитой финтех-инфраструктуре.

"Потенциал для роста сохраняется. Наша цель — увеличить долю электронной торговли до 18,5% к 2029 году, что почти в три раза больше, чем несколько лет назад", — подчеркнул Нусупов.

Для достижения амбициозных целей в марте 2024 года был утверждён План развития электронной торговли до 2027 года. В числе приоритетов — совершенствование законодательства, защита прав потребителей, развитие логистической инфраструктуры и запуск образовательных программ.

Кроме того, Казахстан активно участвует в международных инициативах по развитию трансграничной цифровой торговли, рассматривая её как стратегическое направление для экономического роста и диверсификации экспорта.

Также стало известно, что АО "Казпочта" модернизировала сортировочную инфраструктуру, благодаря чему стало возможно обрабатывать до 30 тысяч заказов в сутки. Общий объём посылок за год оценивается в около 11 млн.

Как отметил Асет Нусупов, развитие e-commerce — это не только вопрос технологий, но и вопрос устойчивого и инклюзивного роста экономики, где Казахстан намерен играть активную роль.