Рынок сыров под угрозой: бизнес заявляет о возможном дефиците
Производители и поставщики предупреждают о рисках прекращения поставок из-за жёсткого ценового регулирования.
В Казахстане на рынке сыров может возникнуть дефицит. Об этом в ходе заседания Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий сообщил директор департамента агропромышленного комплекса НПП "Атамекен" Еркин Наурызбеков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как стало известно, в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" компании, занимающиеся производством и реализацией молочной продукции, могут прекратить поставки отдельных видов сыров на рынок Казахстана. Причиной этого стало включение данных товаров в перечень социально значимых и введение жёсткого государственного регулирования цен.
По словам предпринимателей, такие требования являются экономически невыгодными для бизнеса.
С декабря в данную категорию были включены сыры и творог, бескостная говядина, конина и баранина, огурцы, томаты и другие продукты. На указанные товары установлено государственное ценовое регулирование, при этом торговая надбавка не должна превышать 15 процентов.
"Установленная 15-процентная надбавка является недостаточной как для импорта сыров, не производимых в Казахстане, так и для их выпуска на внутреннем рынке. Это связано с дополнительными затратами, включая условия хранения и риски порчи продукции, которые не учитываются в рамках данного ограничения. В связи с этим производители и дистрибьюторы молочной продукции вынуждены с 1 января прекращать реализацию этих товаров. Аналогичная ситуация складывается и по мясной продукции", — отметил Еркин Наурызбеков.
