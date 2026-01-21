В Казахстане на рынке сыров может возникнуть дефицит. Об этом в ходе заседания Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий сообщил директор департамента агропромышленного комплекса НПП "Атамекен" Еркин Наурызбеков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как стало известно, в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" компании, занимающиеся производством и реализацией молочной продукции, могут прекратить поставки отдельных видов сыров на рынок Казахстана. Причиной этого стало включение данных товаров в перечень социально значимых и введение жёсткого государственного регулирования цен.

По словам предпринимателей, такие требования являются экономически невыгодными для бизнеса.

С декабря в данную категорию были включены сыры и творог, бескостная говядина, конина и баранина, огурцы, томаты и другие продукты. На указанные товары установлено государственное ценовое регулирование, при этом торговая надбавка не должна превышать 15 процентов.