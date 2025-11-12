В октябре 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели опубликовали 132 тысячи вакансий, а соискатели разместили 114,1 тысячи резюме. По сравнению с сентябрем спрос снизился на 4,5%, предложение — на 12,6%, однако рынок труда остается стабильным, передает BAQ.KZ.

Больше всего вакансий традиционно разместили работодатели сферы образования — 41,1 тысячи (31% от общего числа). Далее следуют услуги (17,5 тысячи) и здравоохранение с социальным обслуживанием (11,7 тысячи). Эти направления формируют около половины всех предложений, что подчеркивает ведущую роль социального сектора в обеспечении занятости населения.

Работодатели чаще всего искали специалистов среднего уровня квалификации — 64,4 тысячи вакансий. На высококвалифицированных пришлось 34,7 тысячи, на неквалифицированных — 32,9 тысячи. Аналогичная картина наблюдается и среди соискателей: размещено 47,7 тысячи резюме со средней квалификацией, 40,6 тысячи — с высокой и 25,8 тысячи — с низкой.

Активность на рынке труда распределилась равномерно и по регионам. Лидерами по количеству вакансий стали Туркестанская область (12 тысяч), Астана (11,4 тысячи) и Жамбылская область (8,8 тысячи). Больше всего резюме разместили жители Туркестанской области (13,4 тысячи), Астаны (9,1 тысячи) и Кызылординской области (8,3 тысячи).

Почти половина соискателей (45%) — молодые казахстанцы в возрасте до 34 лет. На долю граждан 35–44 лет пришлось 26%, 45–54 лет — 19%, старше 55 лет — 10%. Женщины остаются чуть более активными: на них приходится 52% всех резюме.

Среди востребованных профессий — воспитатели, бухгалтеры, учителя математики, операторы котельных, полеводы и медицинские сестры. При этом наиболее высокие зарплаты предлагались заместителям начальника производства (около 1 млн тенге), дизайнерам компьютерных игр (990 тысяч тенге) и омбудсменам (990 тысяч тенге).

В то же время соискатели с самыми высокими ожиданиями — пилоты коммерческих авиалайнеров (около 2,8 млн тенге), горнорабочие по предупреждению пожаров (2 млн тенге) и заместители председателей правления (1,8 млн тенге).

По оценке Enbek.kz, рынок труда демонстрирует устойчивость и сбалансированность между спросом и предложением, а социальные отрасли продолжают играть ключевую роль в занятости населения.