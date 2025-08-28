В июле текущего года рынок услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в Казахстане достиг рекордного объёма в 37,6 млрд тенге, что является одним из самых высоких показателей за всю историю, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Лишь в декабре 2024 года этот показатель был выше — 42,8 млрд тенге.

Рост объёма услуг составил 12,1% по сравнению с прошлым месяцем, а в годовом выражении показатель увеличился на 44,6%. Это свидетельствует о продолжающемся подъёме сектора: за январь–июль 2024 года объём услуг составил 181,3 млрд тенге, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на техническое обслуживание и ремонт автомобилей продолжают расти — уже 60 месяцев подряд. В июле текущего года стоимость услуг увеличилась на 1,3%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 18,3%. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда рост цен составил лишь 9,7%.

Самое заметное удорожание услуг было зафиксировано в марте и июне, когда цены выросли на 3,4%. В этом году самым высоким месячным ростом стало удорожание в феврале на 1,6%.

Регионы также ощущают рост цен. Наибольшие скачки зафиксированы в Западно-Казахстанской области, где услуги СТО подорожали на 45,5%. В Павлодарской области рост составил 34,1%, а в Северо-Казахстанской области — 31,9%. В то время как в Атырауской области цены выросли всего на 1,6%, что является наименьшим приростом по стране.

Эти данные подтверждают динамичное развитие сектора и продолжающийся рост интереса граждан к качественному техническому обслуживанию автомобилей.