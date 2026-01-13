В декабре 2025 года зарегистрировано рекордное количество сделок по купле-продаже жилья за последние три года – 53 128 сделок, или рост на 32,9%, передает BAQ.KZ.

По сравнению с ноябрем рост количества сделок наблюдается во всех регионах страны. Наибольшее увеличение зафиксировано в Мангистауской (+69,2%), Павлодарской (+66,3%) и Актюбинской областях (+53,6%).

Лидерами по количеству сделок, по информации Бюро национальной статистики, остаются города Астана (11 674 – 22%) и Алматы (9 013 – 17%), а также Карагандинская область (3 804 – 7,2%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 427 сделок (0,8%).

По жилью в многоквартирных домах количество сделок увеличилось на 31,9% (на 9 955 сделок). Всего в декабре 2025 года по квартирам совершено 41 177 сделок – это 77,5% от общего показателя. Больше всего жилье в многоквартирных домах покупают в Астане (28%), Алматы (20%) и Карагандинской области (7,8%). Наибольшим спросом пользуются 1-комнатные квартиры, в декабре 2025 года по ним оформлено 15 323 сделки.

По индивидуальным домам сделок заключено больше на 36,6% (на 3 200 сделок). Всего в декабре их было зарегистрировано 11 951. Рост сделок по частным домам наблюдается во всех регионах страны, кроме Павлодарской области, где количество сделок уменьшилось на 10,4%. Наибольший рост зарегистрирован в Мангистауской (+83,9%), Актюбинской (+76,6%) и Западно-Казахстанской (+52,8%) областях.

– Количество сделок купли-продажи жилья за декабрь 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 6,2%, тогда было зарегистрировано 50 046 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в области Жетісу (на 35,8%), наибольшее снижение – в области Ұлытау (на 33,8%), – отметили в Бюро нацстатистики.

Всего за январь-декабрь 2025 года заключена 448 571 сделка, это на 3,6% больше, чем в 2024 году. Наибольший рост зафиксирован в г. Астана (+21,6%), Жамбылской области (+10,1%) и области Жетісу (10,1%). А наибольший спад за год произошел в Атырауской (13,2%) области, области Ұлытау (12,5%) и Западно-Казахстанской (12,3%) области.