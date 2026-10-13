Рынок жилья замедлился: в сентябре число сделок сократилось

В сентябре 2026 года в Казахстане зарегистрировали 35 406 сделок купли-продажи жилья. Это на 1,1% меньше, чем в августе, и сразу на 14,3% меньше, чем в сентябре прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Больше всего сделок по-прежнему приходится на Алматы – 7 248, или 20,5% от общего числа. Далее идут Астана – 6 119 сделок и Карагандинская область – 2 540. Меньше всего жилья продали в области Улытау – 280 сделок.

По сравнению с августом сильнее всего активность выросла в Туркестанской области – на 24,8%, Жамбылской – на 13,3% и области Жетысу – на 12,1%.

Самое заметное снижение зафиксировали в Костанайской области – на 10,2%, Карагандинской – на 10,1% и Алматы – на 5,7%.

Большинство сделок по-прежнему приходится на квартиры. В сентябре их продали 27 096, что составляет 76,5% всего рынка. Чаще всего покупали однокомнатные квартиры – за месяц зарегистрировали 10 434 такие сделки.

При этом продажи квартир по сравнению с августом сократились на 2,2%, а сделки с частными домами, наоборот, выросли на 2,7% – до 8 310.

Если смотреть на период с начала года, рынок тоже показывает снижение: в январе–сентябре 2026 года сделок с жильем было на 5,6% меньше, чем за тот же период 2025 года.