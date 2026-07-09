Рютте: НАТО готово защищать каждый дюйм своей территории

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал саммит альянса в Анкаре «чрезвычайно успешным» и заявил, что страны-участницы продемонстрировали беспрецедентное единство. Выступая на итоговой пресс-конференции, Рютте подчеркнул, что саммит подтвердил приверженность членов НАТО принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Североатлантического договора.

Этот саммит показал, что альянс силен как никогда. Это сплоченный союз, готовый защищать каждый дюйм своей территории, — заявил генсек НАТО.

По его словам, именно подтверждение обязательств по статье 5 стало главным итогом встречи лидеров стран альянса. Во время саммита президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал союзников, заявив, что Вашингтон несет несоразмерно большую финансовую нагрузку в НАТО. По данным опубликованного ранее отчета, в 2025 году на США пришлось около 60% оборонных расходов альянса.

Кроме того, Трамп пригрозил прекратить торговые отношения с Испанией, обвинив ее в недостаточной поддержке США во время войны с Ираном. В числе стран, которые, по его словам, «подвели» Вашингтон, он также упомянул Германию. Комментируя эти заявления, Рютте отметил, что государства НАТО уже договорились о модернизации альянса и увеличении вклада европейских союзников в коллективную оборону.

По его словам, речь идет о более сильной Европе в составе более сильного НАТО, где европейские страны и Канада будут брать на себя большую ответственность, наращивать инвестиции в оборонную сферу и активнее сотрудничать с США.

Рютте также заявил, что за закрытыми дверями саммита Трамп вел себя иначе, чем в публичных заявлениях. По словам генсека, американский президент демонстрировал лидерские качества, которые «преображают альянс и делают его сильнее».