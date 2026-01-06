Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг", передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК, принятые поправки направлены на развитие дополнительного образования и затрагивают деятельность круглогодичных и сезонных стационарных детских лагерей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги.

- С 2026 года организации дополнительного образования будут разделены на две категории. Организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги, подлежат лицензированию, а остальные будут работать в уведомительном порядке. Такой подход позволит упростить регулирование сферы и повысить качество и надёжность предоставляемых услуг. В целях обеспечения безопасности и качества с 1 апреля 2026 года вводится лицензирование деятельности детских лагерей. Это позволит установить единые требования к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей, - говорится в сообщении комитета.

Срок лицензии увеличен с одного до пяти лет, что позволяет снизить административную нагрузку на организации и отказаться от ежегодного обновления документов. Пятилетняя лицензия сохраняет баланс между устойчивостью деятельности организаций и государственным контролем.

Меры направлены на повышение безопасности и качества детского отдыха, обучения и оздоровления, а также на внедрение единого стандарта образовательно-оздоровительных услуг. Сейчас ведётся работа по корректировке нормативных правовых актов, регулирующих сферу дополнительного образования.