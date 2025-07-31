С 1 августа 2025 года в Казахстане ожидается очередное повышение тарифов на электроэнергию, передает BAQ.KZ.

Министерство энергетики утвердило соответствующий приказ, согласно которому новые расценки коснутся целого ряда энергопроизводящих компаний. Среди них — Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова, где тариф поднимется до 23,25 тенге за киловатт-час, а также Актобе ТЭЦ, которая будет отпускать электроэнергию по 18,19 тенге.

Существенное увеличение произойдёт на предприятиях, таких как ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод", где цена вырастет до 23,58 тенге, и "OzenMunaiProm", где киловатт-час достигнет отметки в 28,68 тенге. Не обошло повышение и других крупных игроков, включая МАЭК-Казатомпром, Кызылордатеплоэлектроцентр, "Жайыктеплоэнерго", "Кристалл Менеджмент" и многих других. Для 63-й группы энергопроизводящих организаций установлен тариф на уровне 44,02 тенге за киловатт-час.

Эти изменения отражены в приказе исполняющего обязанности министра энергетики РК от 29 июля 2025 года под номером 295-н/қ.