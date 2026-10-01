С 1 декабря электрозарядные станции в Казахстане обяжут проходить поверку

С 1 декабря 2026 года электрозарядные станции в Казахстане будут работать по новым требованиям. Оборудование, которое считает объем отпущенной электроэнергии, станет подлежать обязательной поверке.

Изменения предусмотрены приказом министра торговли и интеграции от 25 сентября 2026 года № 272-НҚ. Документ относит измерения при зарядке электромобилей к сфере государственного регулирования.

Сейчас стоимость зарядки напрямую зависит от того, сколько электроэнергии получил автомобиль. После вступления новых требований в силу измерительное оборудование на станциях должно будет соответствовать метрологическим нормам и проходить поверку в установленные сроки.

Поверка подтверждает, что оборудование исправно и корректно определяет фактический объем отпущенной электроэнергии.

Для водителей это означает дополнительную защиту при расчетах. Платить они должны будут за тот объем электроэнергии, который фактически получил автомобиль.

Владельцам и операторам зарядных станций придется следить за состоянием измерительного оборудования и вовремя отправлять его на поверку.

В Министерстве торговли и интеграции объяснили, что новые требования вводят на фоне роста числа электромобилей и расширения сети зарядных станций. Правила должны сделать расчеты между операторами и водителями более точными и прозрачными.