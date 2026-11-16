С 1 декабря сельхозпродукцию придется оформлять через «Виртуальный склад»: что это значит

С 1 декабря 2026 года продавцам сельскохозяйственной продукции придется выписывать на нее электронные документы через модуль «Виртуальный склад». То же правило коснется товаров, для которых государство устанавливает минимальный уровень цен, сообщили в Комитете государственных доходов.

«Виртуальный склад» это модуль в системе электронных счетов-фактур. Через него налоговая видит, какой товар у кого есть, куда и кому он уходит. Каждая партия как бы «числится» на электронном складе продавца и «переезжает» на склад покупателя, когда сделка оформлена.

Для товаров из специального перечня через этот модуль оформляют два документа. Сопроводительная накладная на товары, или СНТ, подтверждает, откуда и куда везут товар. Электронный счет-фактура, или ЭСФ, фиксирует саму продажу.

Приказом министра финансов от 29 сентября 2026 года в перечень добавили две новые категории, сельскохозяйственную продукцию и товары с минимальным уровнем цен. Заодно навели порядок в самих списках. Раньше было два перечня, для СНТ и для ЭСФ, но категории товаров в них совпадали, и теперь их объединили в один.

Сам порядок оформления документов при этом не меняется. Новых форм и процедур нет, меняется только список товаров, на которые распространяется обязанность.

Чем больше товаров государство видит в электронном виде, тем сложнее продавать их «в серую», без документов и налогов. Похожим путем идет и Россия. Там с 1 сентября 2026 года в электронном виде обязательно оформляются транспортные накладные при автомобильных перевозках, железнодорожные и авиационные накладные, а также экспедиторские документы. Это не налоговый модуль, а документы на перевозку, но цель у них схожая, сделать движение товаров прозрачным и уйти от бумаги.