С 1 июля 2025 года в Казахстане вступает в силу новое правило: все банки второго уровня и АО "Казпочта" будут обязаны передавать в Национальный банк отчеты по счетам физических лиц, передает BAQ.KZ. Это затронет всех клиентов - будь то держатели зарплатных карт, вкладчики или просто те, кто совершает переводы.

В отчеты войдут данные о владельцах счетов, условиях заключённых договоров, состоянии и движении средств. Хотя информация будет передаваться в обезличенном виде, при необходимости Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сможет запросить персональные данные, включая ИИН и ФИО.

Национальный банк поясняет, что инициатива направлена на повышение прозрачности финансовой системы и борьбу с теневыми доходами. Нововведение даст возможность регулятору лучше анализировать движение денег в экономике и реагировать на потенциальные риски.

Для большинства граждан изменений в повседневной банковской практике не произойдёт. Однако государство получает более мощный инструмент наблюдения за финансовыми потоками.