— Опыт регулирования мопедов показал, что системные и на первый взгляд, жесткие меры дают результат — снижается аварийность и повышается дисциплина. Такой же подход будет применен и в отношении электросамокатов. Это вопрос защиты жизни и здоровья граждан, — отметил начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов.

Было отмечено, что рост популярности альтернативного транспорта сопровождается увеличением числа ДТП и административных правонарушений.

— Наша задача — не запрещать и не ограничивать развитие городской мобильности, а сделать ее безопасной и управляемой. Электросамокаты фактически стали частью транспортного потока, и правила для них должны быть такими же понятными и обязательными, как и для других участников дорожного движения, — подчеркнул Айдын Кабдулдинов.

По данным полиции, в 2025 году в Алматы зарегистрировано 386 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали более 400 человек. За нарушения ПДД в отношении самокатчиков составлено свыше 24 тысяч протоколов, более 10 тысяч самокатов водворены на специализированные стоянки.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие, усилить профилактическую работу и обеспечить поэтапную адаптацию бизнеса и пользователей к новым требованиям.