С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения

Сегодня, 12:08
Фото: BAQ.KZ - архив
В Алматы обсудили предстоящие изменения законодательства, согласно которым электросамокаты официально признаются транспортными средствами. Новые нормы, вступающие в силу с 1 июля 2026 года, предусматривают единые и обязательные требования к эксплуатации арендных электросамокатов, при этом для бизнеса предусмотрен переходный период, передает BAQ.KZ.
 
Участие в рабочем совещании приняли руководство департамента полиции прокуратуры, акимата города, а также операторы кикшеринга. Особое внимание участники совещания уделили вопросам аварийности, дисциплины пользователей, цифрового контроля и ответственности операторов кикшеринга. В частности, к операторам кикшеринга предъявляются требования по обязательному страхованию, оснащению самокатов номерными знаками, внедрению геозонирования и интеграцит с базами данных МВД.

— Опыт регулирования мопедов показал, что системные и на первый взгляд, жесткие меры дают результат — снижается аварийность и повышается дисциплина. Такой же подход будет применен и в отношении электросамокатов. Это вопрос защиты жизни и здоровья граждан, — отметил начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов.

Было отмечено, что рост популярности альтернативного транспорта сопровождается увеличением числа ДТП и административных правонарушений.

— Наша задача — не запрещать и не ограничивать развитие городской мобильности, а сделать ее безопасной и управляемой. Электросамокаты фактически стали частью транспортного потока, и правила для них должны быть такими же понятными и обязательными, как и для других участников дорожного движения, — подчеркнул  Айдын Кабдулдинов.

По данным полиции, в 2025 году в Алматы зарегистрировано 386 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали более 400 человек. За нарушения ПДД в отношении самокатчиков составлено свыше 24 тысяч протоколов, более 10 тысяч самокатов водворены на специализированные стоянки.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие, усилить профилактическую работу и обеспечить поэтапную адаптацию бизнеса и пользователей к новым требованиям.

