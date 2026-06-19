1 июля 2026 года станет важной датой для политико-правовой системы Казахстана. Именно в этот день в полном объеме вступит в силу новая Конституция, принятая на общенациональном референдуме. Вместе с ней начнут действовать масштабные изменения в системе государственного управления, структуре высшей представительной власти, работе политических институтов и законодательстве страны.

По мнению экспертов, предстоящие преобразования способны существенно изменить политическую архитектуру государства и принципы функционирования ключевых государственных институтов.

Политическую систему ждет "перезагрузка"

Политолог Жанат Момынкулов считает, что вступающие в силу институциональные изменения приведут к глубокой трансформации политической системы страны.

По его словам, в политологии подобные процессы принято рассматривать как своего рода "перезагрузку" (reset), которая открывает для государства новые возможности развития.

"С точки зрения политической науки такие шаги можно рассматривать как перезагрузку системы. Они открывают для государства новое окно возможностей", – отметил эксперт.

По его мнению, решающую роль будет играть содержание новых конституционных норм и то, насколько эффективно они будут реализованы на практике.

"Если изменения действительно приведут к укреплению баланса между ветвями власти, повышению подотчетности государственных органов и более эффективной защите прав и интересов граждан, это существенно усилит политическую легитимность власти в глазах общества. Внутренняя стабильность и эффективные институты являются ключевыми факторами международного авторитета любого государства. В этом случае Казахстан будет восприниматься как страна, ориентированная на реформы и модернизацию, что положительно скажется на его инвестиционной привлекательности", – считает Момынкулов.

Вместе с тем политолог обращает внимание и на возможные риски переходного периода.

"Роспуск Правительства и Парламента неизбежно создает определенную краткосрочную политическую неопределенность. Особенно многое будет зависеть от межпартийной динамики и предстоящего избирательного процесса. Консолидация политической элиты, активность партий и доверие электората станут основными гарантиями стабильности власти. Однако ограниченная политическая конкуренция может вызвать вопросы у внешних наблюдателей относительно открытости политических процессов в стране", – отметил эксперт.

По его словам, оценка реформ международным сообществом будет напрямую зависеть от их практических результатов.

"Если изменения приведут к реальным институциональным преобразованиям, имидж Казахстана укрепится как пример эволюционной демократии и управляемых политических реформ. Если же реформы останутся лишь на уровне перераспределения полномочий внутри элиты, это может негативно сказаться как на внутреннем, так и на внешнем доверии", – подчеркнул политолог.

Вместо Парламента появится Құрылтай

Профессор кафедры конституционного и гражданского права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук Жамаладен Ибрагимов напомнил, что новая Конституция затронула около 84% положений Основного закона.

"Главное изменение заключается в трансформации системы государственного управления и государственной правовой модели. Будут по-новому выстроены механизмы взаимодействия между государственными органами и ветвями власти", – пояснил он.

Одним из наиболее значимых нововведений станет отказ от действующего двухпалатного Парламента.

"Высшим законодательным органом станет однопалатный профессиональный Құрылтай. Кроме того, будет введен институт вице-президента, призванный обеспечить устойчивость политической системы. Также появится Казахстанский Народный Совет. Все эти изменения серьезно трансформируют политическую архитектуру государства", – отметил юрист.

По его словам, с 1 июля вступит в силу Закон "О Құрылтае Республики Казахстан и статусе его депутатов".

"С этого момента нынешний Парламент, состоящий из Сената и Мажилиса, прекратит свою деятельность. Президент подпишет указ о проведении выборов нового Құрылтая. Предполагается, что выборы могут пройти в течение одного-двух месяцев. В состав нового законодательного органа войдут 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет", – сообщил Ибрагимов.

Новые возможности для граждан

Особое внимание эксперт уделил изменениям, связанным с защитой прав человека.

Одной из важных новаций станет обязанность правоохранительных органов разъяснять гражданину его права непосредственно в момент задержания.

"Каждому человеку при ограничении свободы должны быть разъяснены основания задержания и его права. В мировой практике это известно как правило Миранды. Сотрудники правоохранительных органов обязаны сообщить гражданину, по какой статье он задержан, разъяснить право хранить молчание, право на адвоката и возможность совершить телефонный звонок", – пояснил доктор юридических наук.

Еще одним важным изменением станет право граждан напрямую обращаться в Конституционный суд.

"Если человек считает, что определенная норма закона ограничивает его права и свободы, он сможет напрямую обратиться в Конституционный суд. При этом государственная пошлина за подачу такого обращения взиматься не будет", – отметил эксперт.

Кроме того, статус адвокатов будет закреплен на конституционном уровне.

"Адвокаты смогут участвовать в судебном процессе на равных условиях с прокурорами и другими участниками. Это должно повысить качество юридической помощи гражданам", – подчеркнул Ибрагимов.

В Казахстанский Народный Совет смогут войти представители общества

Новый Казахстанский Народный Совет будет функционировать как консультативно-совещательный орган.

По словам Ибрагимова, в его состав войдут 126 человек.

"42 представителя будут делегированы этнокультурными объединениями, еще 42 – общественными и неправительственными организациями, а оставшиеся 42 – маслихатами и общественными советами", – рассказал эксперт.

По его мнению, это позволит значительно расширить участие граждан в процессе принятия государственных решений.

Что изменится в экономике

Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов рассказал о ряде нововведений, которые граждане смогут почувствовать уже в повседневной жизни.

Одним из них станет запуск Национального каталога товаров.

"Теперь предприниматели, занимающиеся торговлей и производством, будут обязаны вносить свою продукцию в национальный каталог. Для каждого товара необходимо будет указывать фотографию, описание, происхождение, объем, назначение и другие характеристики. Это позволит государству более эффективно контролировать товарооборот и проводить масштабную аналитику рынка", – пояснил депутат.

По его словам, потребители смогут получать всю необходимую информацию о товаре через QR-код.

Кроме того, новые требования будут введены и для маркетплейсов.

"Продавать товары неофициальными способами больше не получится. Торговля должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства", – отметил Кошмамбетов.

Он также сообщил, что льготы на ввоз товаров для личного пользования стоимостью до 200 долларов сохранятся.

Не "тенге", а "теңге"

С 1 июля вступят в силу и масштабные терминологические изменения в Налоговом кодексе.

Одним из самых заметных станет изменение официального написания национальной валюты. В документах вместо слова "тенге" будет использоваться форма "теңге".

При этом речь не идет о денежной реформе или смене валюты. Изменения касаются исключительно официального написания термина.

Также будут скорректированы отдельные юридические понятия. Например, термин "республиканский референдум" заменят на "общенародный референдум", а в ряде законодательных норм вместо слова "Парламент" будет использоваться термин "Құрылтай".

По мнению экспертов, 1 июля станет не просто датой вступления в силу новых законов, а началом нового этапа политического и институционального развития Казахстана.

В ближайшие месяцы стране предстоит избрать новый Құрылтай, сформировать обновленные государственные институты и обеспечить практическую реализацию норм новой Конституции. Именно от того, насколько эффективно эти изменения будут работать в реальной жизни, будет зависеть их конечный результат и общественная оценка.