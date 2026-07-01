С 1 июля 2026 года вступила в силу Конституция Республики Казахстан

С 1 июля 2026 года в Казахстане официально вступила в силу новая Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта. Одновременно утратила силу Конституция 1995 года. В Конституционном Суде назвали этот день «историческим этапом в развитии государства», отметив, что новый Основной закон закрепляет обновленную конституционную модель, основанную на верховенстве Конституции, усилении гарантий прав и свобод человека, повышении ответственности государственной власти и расширении участия граждан в управлении страной.

Вступление в силу нового Основного закона является историческим этапом в развитии государства и закрепляет обновлённую конституционную модель, основанную на верховенстве Конституции, усилении гарантий прав и свобод человека, укреплении правовой определённости, повышении ответственности государственной власти и расширении участия граждан в управлении государством, — говорится в сообщении Конституционного суда.

Согласно заявлению, Конституция впервые закрепляет ряд новых принципов деятельности государства. Среди них — защита суверенитета и независимости, обеспечение верховенства закона и порядка, укрепление общенационального единства, развитие общественного диалога, продвижение ценностей трудолюбия, знаний и прогресса, а также формирование высокой экологической культуры.

При этом суверенитет, независимость, территориальная целостность, унитарное устройство и форма правления Казахстана объявлены неизменными. Документ также впервые определяет на конституционном уровне стратегические ориентиры развития страны — развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Среди ключевых изменений — расширение конституционных гарантий прав человека.

В частности, право на защиту с момента фактического задержания, судебный контроль за ограничением свободы, запрет произвольного задержания, право хранить молчание и не свидетельствовать против себя и близких родственников, а также презумпция невиновности закреплены как неотъемлемые права каждого человека.

Кроме того, Конституция предусматривает обязанность государства возмещать вред, причиненный незаконными действиями государственных органов и должностных лиц, закрепляет защиту интеллектуальной собственности, цифровых прав, персональных данных и экологическую ответственность государства и граждан.

В Конституционном Суде подчеркнули, что продолжат осуществлять конституционный контроль и обеспечивать верховенство нового Основного закона.